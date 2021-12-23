У Чорткові судили 79-річного пенсіонера, який на городі викопав ставок

На Чортківщині судили чоловіка, який викопав водойму на своїх земельних ділянках без попередньої зміни цільового призначення.

Власника землі засудили до 17 тис. грн штрафу та амністували через його вік. Про це пише “Тернополіс” з посиланням на вирок суду.

Як випливає із обвинувального акту, обвинувачений у 2013 році отримав безкоштовно у власність 0,1145 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та 0,0945 га для ведення особистого селянського господарства у селі Свидова.

Того ж року він провів державну реєстрацію права власності на згадувані ділянки. Далі вирішив без зміни цільового призначення ділянки, яку отримав для селянського господарства, та без переведення в землі водного фонду облаштувати на її частині штучну водойму для власних потреб.

Так, у серпні-жовтні 2016 зняв ґрунтовий покрив та незаконно облаштував штучну водойму (ставок), загальною площею – 0,0717 га, з яких частина ставка, площею 0,0052 га, розташована в межах власної земельної ділянки, отриманої під селянське господарство.

Ставок чоловік використовував без наявних для цього правових підстав та без дозвільних документів для власних потреб. Внаслідок цього 0,0052 га землі було безпідставно виведено із з сільськогосподарського обороту. Його дії були кваліфіковані органом досудового слідства за ч.1 ст. 254 КК “Безгосподарське використання земель”.

У суді обвинувачений вину визнав. Розповів, що його землі розташовані біля річки. З часом їх замулило і вода почала стікати від річки під будинок. З цієї причини він вирішив зробити меліорацію.

Найняв екскаватор, викопав грунт на площі близько 20х30 метрів, глибиною біля метра, і цей грунт розгорнув по городі. На цій площі, за його словами, утворилась водойма. Рибу він в ній не розводив.

Також обвинувачений звернувся до суду з клопотаннями про звільнення його від відбування покарання внаслідок акту амністії, посилаючись на те, що на даний час, а також на час вчинення інкримінованого кримінального правопорушення, тобто в 2016 році, він був особою пенсійного віку.

Суд дослухався. Дослідивши матеріали справи, він прийшов до висновку про доведеність його вини у вчиненні вищезгаданого злочину, визнав винуватим та присудив 17 тис. грн штрафу. Та звільнив його від цього покарання внаслідок акту амністії. Адже на сьогодні йому 79 років і суд, розглядаючи справу, побачив підстави для застосування до нього Закону України “Про амністію у 2016 році”.

Наразі вирок законної сили ще не набрав.