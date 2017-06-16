Тернопільські поліцейські затримали “бізнесмена”, який сам виготовляв і продавав наркотики

Саме під час виготовлення опію оперативники карного розшуку разом з підрозділом протидії наркозлочинності затримали групу осіб, які варили та продавали наркотичні речовини мешканцям Тернополя.

Працівники поліції тривалий час стежили за діяльністю чотирьох тернополян, а зібравши достатньо доказів та встановивши шляхи надходження заборонених товарів, з обшуком пішли в так-званий наркопритон. Його зловмисники облаштували у квартирі одного з багатоквартирних будинків обласного центру на вулиці Лесі Українки.

За словами начальника управління карного розшуку Анатолія Гуски, “бізнесмени” раніше судимі і неодноразово притягувалися до кримінальної відповідальності за зберігання та розповсюдження наркотиків. Проте жоден з чотирьох на шлях виправлення не став.

У ході оперативних заходів стало відомо, що чоловіки об’їжджали села Тернопільської та інших областей і скуповували у людей маковиння. Після цього товар вони переробляли, виготовляли опій, розподіляли між собою і продавали наркозалежним особам. За грам сировини просили 100 гривень.

Під час проведених чотирьох санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили обладнання для варіння наркосировини, прекурсори, вторинну сировину, близько 20 міліграм опію та гроші. Окрім цього в одного з тернополян виявили 17 предметів, схожих на набої до вогнепальної зброї «ТОЗ-8».

Вилучене оперативники направили на експертизу в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр.

Трьох наркоторговців уже затримали відповідно до статті 208 КПК. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу четвертого спільника.

Подія внесена в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 307 ККУ – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.