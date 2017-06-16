Навколо острівка “Чайка” у Тернополі ремонтують алеї

У рамках капітального ремонту частини парку імені Тараса Шевченка розпочалась реконструкція алей навколо острова “Чайка”.

Також днями тут почали видаляти старі тополі, яким вже понад пів сотні років. Дерева на ділянці від дитячого майданчика до алеї в напрямку до пам’ятника С. Бандери будуть замінені на катальпи.

Нагадаємо, що реагуючи на численні звернення тернополян щодо доцільності проведення ремонту цієї території, а також звертаючи увагу, що у парку проводяться багато масових заходів та це одночасно є відкритим громадським простором, було вирішено провести капітальний ремонт цієї території у 2017 році.