Тернопільські рятувальники врятували чоловіка, ногу якого затисло на естакаді

04 жовтня, близько 13:25 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що на одній з автозаправних станцій неподалік від міста Тернопіль, чоловікові зажало ногу. Прибувши на місце виклику бійці ДСНС встановили, що чоловік заїхав на естакаду, під час огляду авто його нога прослизнула між арматуру. Самотужки людина вибратись не змогла.