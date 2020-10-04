Василь Дяків із Заліщиків став найкращим вчителем України

Урочиста церемонія нагородження пройшла у Києві 3 жовтня.

Відтак, переможець – учитель історії України, громадянської освіти та всесвітньої історії Василь Дяків, який працює у гімназії міста Заліщики, отримає головний приз – 250 тисяч гривень.

Крім того, вчитель року матиме змогу відвідати найбільшу освітню подію – Global Education and Skills Forum 2021, що проходитиме у Лондоні.

Також пан Дяків отримає призи від партнерів та організаторів премії, зокрема рік безкоштовного навчання від громадської спілки “Освіторія”.

Після перемоги Василь Дяків розповів, що найбільше його надихають успіхи учнів. Саме вони заряджають його мотивацією робити щось краще та нове. Його мрія — аби серед педагогів не було людей з комплексом раба, який не хоче нести відповідальність і боїться робити вибір.

Вчитель історії також наголосив на змінах, які на його думку, необхідні українській освіті: «Найперше, треба підіймати імідж вчителя через вищу освіту — студенти педагогічних вузів повинні бути агентами змін. По-друге, вважаю, що 20 предметів у старшій школі — це забагато. Оптимальна кількість 6–8 обов’язкових дисциплін. Це складний вибір, адже батьки зазвичай перестраховуються і хочуть, щоб діти вчили геть усе, а ті часто не знають, ким взагалі хочуть бути».

Педагог з 24-річним стажем переконаний, що система освіти потребує виходу із зони комфорту: профільну школу планують реформувати аж через 7 років, а це занадто пізно.

«Треба вже запускати цей процес і схиляти суспільство до думки про європейський формат освіти, де є конкуренція і боротьба за учня і студента», – розповів Василь Дяків у коментарі “Освіторії”.

Цього року на премію подалася рекордна кількість педагогів — майже 3000 з 21 регіону України.