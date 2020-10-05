Офіційно: 5 жовтня видужало 105 осіб, підтверджено 125 випадків зараження COVID-19 та 3 летальних випадки у Тернопільській області

Станом на 05 жовтня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 14417 випадках діагноз лабораторно підтверджений (13337 випадків – дорослі, 1080 випадків – діти), з них 180 летальних (1 випадок житель сусідньої області). Видужала 9201 особа.

Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 4151 (2188 одужало, 37 летальних, 1926 продовжують хворіти);

– Бережанський район – 716 (567 одужало, 8 летальних, 141 продовжують хворіти);

– Борщівський район – 591 (272 одужало, 6 летальних, 313 продовжують хворіти);

– Бучацький район – 701 (422 одужало, 16 летальних, 263 продовжують хворіти);

– Гусятинський район – 642 (538 одужало, 9 летальних , 95 продовжують хворіти);

– Заліщицький район – 631 (400 одужало, 14 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 217 продовжують хворіти);

– Збаразький район – 747 (441 одужало, 8 летальних, 298 продовжують хворіти);

– Зборівський район – 365 (255 одужало, 1 летальний, 109 продовжують хворіти);

– Козівський район – 409 (266 одужало, 2 летальних, 141 продовжують хворіти);

– Кременецький район – 926 (648 одужало, 16 летальних, 262 продовжують хворіти);

– Лановецький район – 400 (292 одужало, 2 летальних, 106 продовжують хворіти);

– Монастириський район – 562 (497 одужало, 10 летальних, 55 продовжують хворіти);

– Підволочиський район – 348 (234 одужало, 3 летальних, 111 продовжують хворіти);

– Підгаєцький район – 127 (77 одужало, 3 летальних, 47 продовжують хворіти);

– Теребовлянський район – 514 (324 одужало, 9 летальних, 181 продовжують хворіти);

– Тернопільський район – 1173 (704 одужало, 11 летальних, 458 продовжують хворіти);

– Чортківський район – 962 (760 одужало, 10 летальних, 192 продовжують хворіти);

– Шумський район – 452 (316 одужало, 14 летальних, 122 продовжують хворіти);

За попередню добу:

видужало 105 осіб;

проведено 437 досліджень методом ПЛР;

підтверджено 125 випадків зараження вірусом COVID-19.

зареєстровано 3 летальних випадки – чоловік 56 р. Тернопільський район с. Ігоровиця, чоловік 60 р. м. Тернопіль, чоловік 63 р. м. Борщів.

Географія поширення нових випадків:

м. Тернопіль (36 осіб)

Бережанський район (0 осіб)

Борщівський район (20 осіб):

• м. Борщів – 15

• смт Мельниця-Подільська – 2

• с. Іване-Пусте – 1

• с. Королівка – 1

• с. Висічка – 1

Бучацький район (0 осіб)

Гусятинський район (1 особа):

• м. Хоростків – 1

Заліщицький район (13 осіб):

• м. Заліщики – 8

• с. Устечко – 2

• с. Дорогичівка – 1

• с. Рожанівка – 1

• с. Дунів – 1

Збаразький район (5 осіб):

• м. Збараж – 2

• с. Кривчики – 1

• с. Чернихівці – 1

• с. Дзвиняча – 1

Зборівський район (0 осіб)

Козівський район (1 особа):

• с. Конюхи – 1

Кременецький район (7 осіб):

• с. Великі Бережці – 2

• с. Сапанів – 3

• с. Града – 2

Лановецький район (2 особи):

• с. Борсуки – 1

• с. Білозірка – 1

Монастириський район (1 особа):

• с. Яргорів – 1

Підволочиський район (6 осіб):

• смт Підволочиськ – 5

• с. Галущинці – 1

Підгаєцький район (0 осіб)

Теребовлянський район (5 осіб):

• м. Теребовля – 3

• с. Гумниська – 2

Тернопільський район (16 осіб):

• с. Настасів – 1

• смт Велика Березовиця – 3

• смт Великі Бірки – 2

• с. Ігровиця – 1

• с. Біла – 1

• с. Великі Гаї – 1

• с. Домаморич – 1

• с. Шляхтинці – 1

• с. Великий Глибочок – 2

• с. Петриків – 2

• с. Гаї-Гречинські – 1

Чортківський район (12 осіб):

• м. Чортків – 8

• с. Біла – 1

• с. Ягільниця – 1

• с. Капустинці – 1

• с. Заболотівка – 1

Шумський район (0 осіб)