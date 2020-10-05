Офіційно: 5 жовтня видужало 105 осіб, підтверджено 125 випадків зараження COVID-19 та 3 летальних випадки у Тернопільській області
Станом на 05 жовтня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 14417 випадках діагноз лабораторно підтверджений (13337 випадків – дорослі, 1080 випадків – діти), з них 180 летальних (1 випадок житель сусідньої області). Видужала 9201 особа.
Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 4151 (2188 одужало, 37 летальних, 1926 продовжують хворіти);
– Бережанський район – 716 (567 одужало, 8 летальних, 141 продовжують хворіти);
– Борщівський район – 591 (272 одужало, 6 летальних, 313 продовжують хворіти);
– Бучацький район – 701 (422 одужало, 16 летальних, 263 продовжують хворіти);
– Гусятинський район – 642 (538 одужало, 9 летальних , 95 продовжують хворіти);
– Заліщицький район – 631 (400 одужало, 14 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 217 продовжують хворіти);
– Збаразький район – 747 (441 одужало, 8 летальних, 298 продовжують хворіти);
– Зборівський район – 365 (255 одужало, 1 летальний, 109 продовжують хворіти);
– Козівський район – 409 (266 одужало, 2 летальних, 141 продовжують хворіти);
– Кременецький район – 926 (648 одужало, 16 летальних, 262 продовжують хворіти);
– Лановецький район – 400 (292 одужало, 2 летальних, 106 продовжують хворіти);
– Монастириський район – 562 (497 одужало, 10 летальних, 55 продовжують хворіти);
– Підволочиський район – 348 (234 одужало, 3 летальних, 111 продовжують хворіти);
– Підгаєцький район – 127 (77 одужало, 3 летальних, 47 продовжують хворіти);
– Теребовлянський район – 514 (324 одужало, 9 летальних, 181 продовжують хворіти);
– Тернопільський район – 1173 (704 одужало, 11 летальних, 458 продовжують хворіти);
– Чортківський район – 962 (760 одужало, 10 летальних, 192 продовжують хворіти);
– Шумський район – 452 (316 одужало, 14 летальних, 122 продовжують хворіти);
За попередню добу:
видужало 105 осіб;
проведено 437 досліджень методом ПЛР;
підтверджено 125 випадків зараження вірусом COVID-19.
зареєстровано 3 летальних випадки – чоловік 56 р. Тернопільський район с. Ігоровиця, чоловік 60 р. м. Тернопіль, чоловік 63 р. м. Борщів.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (36 осіб)
Бережанський район (0 осіб)
Борщівський район (20 осіб):
• м. Борщів – 15
• смт Мельниця-Подільська – 2
• с. Іване-Пусте – 1
• с. Королівка – 1
• с. Висічка – 1
Бучацький район (0 осіб)
Гусятинський район (1 особа):
• м. Хоростків – 1
Заліщицький район (13 осіб):
• м. Заліщики – 8
• с. Устечко – 2
• с. Дорогичівка – 1
• с. Рожанівка – 1
• с. Дунів – 1
Збаразький район (5 осіб):
• м. Збараж – 2
• с. Кривчики – 1
• с. Чернихівці – 1
• с. Дзвиняча – 1
Зборівський район (0 осіб)
Козівський район (1 особа):
• с. Конюхи – 1
Кременецький район (7 осіб):
• с. Великі Бережці – 2
• с. Сапанів – 3
• с. Града – 2
Лановецький район (2 особи):
• с. Борсуки – 1
• с. Білозірка – 1
️Монастириський район (1 особа):
• с. Яргорів – 1
Підволочиський район (6 осіб):
• смт Підволочиськ – 5
• с. Галущинці – 1
Підгаєцький район (0 осіб)
Теребовлянський район (5 осіб):
• м. Теребовля – 3
• с. Гумниська – 2
Тернопільський район (16 осіб):
• с. Настасів – 1
• смт Велика Березовиця – 3
• смт Великі Бірки – 2
• с. Ігровиця – 1
• с. Біла – 1
• с. Великі Гаї – 1
• с. Домаморич – 1
• с. Шляхтинці – 1
• с. Великий Глибочок – 2
• с. Петриків – 2
• с. Гаї-Гречинські – 1
Чортківський район (12 осіб):
• м. Чортків – 8
• с. Біла – 1
• с. Ягільниця – 1
• с. Капустинці – 1
• с. Заболотівка – 1
Шумський район (0 осіб)