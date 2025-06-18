Постійна слабкість чи втома життя? Що може ховатися за браком сил

Відчуття втоми, яке не минає навіть після сну, знижує продуктивність і псує настрій. Іноді це наслідок стресу або перевантажень, але нерідко причина криється в дефіциті найважливіших мікроелементів. Одним із таких препаратів, що містять магній і вітаміни групи В, є Магний-Б6, який відіграє ключову роль у роботі нервової системи, регуляції м’язового тонусу та обмінних процесів. Його нестача часто стає прихованим винуватцем постійної слабкості, дратівливості та проблем зі сном.

Коли сили закінчуються – де шукати допомогу

Якщо втома не минає тижнями, важливо не ігнорувати цей сигнал організму. Варто замислитися над коригуванням раціону, режиму дня та за потреби – додати вітамінно-мінеральну підтримку. Комплекси з магнієм і вітаміном B6 можна купити в Києві та інших містах України (крім тимчасово окупованих територій) у мережі аптек «Бажаємо здоров’я». Тут представлені сертифіковані препарати за прийнятними цінами, включаючи різноманітні форми – таблетки, ампули, шипучі розчини.

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Що може спричиняти постійну слабкість?

Причин постійної втоми може бути безліч – від банальної нестачі сну до хронічних захворювань. Але є й менш очевидні чинники, які також не варто випускати з уваги.

Незбалансоване харчування, бідне на вітаміни та мінерали, зокрема магній, залізо та вітаміни групи В. Тривалий стрес, перевтома, емоційне або фізичне вигорання. Захворювання щитоподібної залози, серцево-судинної системи або печінки, які уповільнюють метаболізм. Приховані вірусні інфекції або анемія, що проявляються поступовим зниженням енергії. Малорухливий спосіб життя і нестача свіжого повітря.

Усунення цих причин вимагає комплексного підходу й уваги до деталей, а не просто спроби «пересилити» слабкість.

Постійна слабкість – це не просто втома, а сигнал організму, який не можна ігнорувати. Щоб повернути собі енергію і якість життя, важливо з’ясувати й усунути причину нездужання. Не займайтеся самолікуванням – зверніться до лікаря та обирайте якісні препарати. Це надійний шлях до відновлення здоров’я та внутрішньої сили.