У тернопільському «Бункермузі» відкриють виставку про пошуки та експерименти

Цього четверга, 24 жовтня, о 19.00 розпочнеться відкриття експозиції «Відблиск» молодого художника Ярослава Леонця.

— Ця виставка — віддзеркалення моїх відчуттів. У ній представлені різні жанри живопису, різні теми та різний підхід до їх розкриття. Все це — мій пошук і експеримент, моє дослідження власного життя, — каже митець.

Ярослав Леонець працює у реалістичному, імпресіоністичному та експресіоністичному стилях. Предмет його зацікавлення — людина й природа. У своїй творчості прагне передати красу природи та її взаємодію з людиною.

Улюблені жанри: пейзаж, жанрова картина і портрет. Переважно створює живописні та графічні роботи, а також скульптуру. Експериментує з формами, методами, стилями.

Ярослав Леонець народився 12 листопада 1994 року в Хмельницькому. Навчався в Харківському художньому училищі на графічному факультеті. В 2019 році закінчив Харківську державну академію дизайну та мистецтв, факультет образотворчого мистецтва, спеціальність — станковий живопис (портретно-жанрова майстерня). Наразі мешкає у Києві.

Активний учасник багатьох обласних і всеукраїнських виставок, всеукраїнських, міжнародних художніх пленерів й арт-резиденцій. Член Молодіжної спілки художників України. Роботи зберігаються у приватних колекціях України, Великобританії, США, Китаю.