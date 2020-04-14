Тернопільські школярі відмовилися від випускного в ресторані, а на тисячу доларів закупили необхідне для медиків

Вечірка не на часі. Одинадцятикласники Тернопільської школи №3 відмовилися від святкування завершення навчання у ресторані. На гроші, які назбирали, закупили респіратори та дозатори для дезрозчинів. Їх передали в дитяче інфекційне відділення тернопільської лікарні. Медзасоби, кажуть, зараз важливіші, повідомляє Медіатор.

Одинадцятикласники збирали гроші на бенкет ще від початку року, та плани змінилися. Діти відмовилися від ресторану і частину коштів вирішили віддати на благодійність.

– Це була сума, яку ми збирали на випускний, але вирішили, що в такий час їх доречніше пожертвувати тим, хто це потребує, – учениця 11-В класу Тернопільсьої спеціалізованої школи №3 з поглибленим вивченням іноземних мов Христина Новицька.

Ідея пожертвувати гроші виникла у батьків. Підхопили її одразу всі. На тисячу доларів вирішили купити необхідні медзасоби.

– Абсолютно всі батьки підтримали цю ідею, вдома перепитали у дітей, було голосування і вирішили, що частину грошей, які збиралися на проведення випускного передати в міську дитячу лікарню, – мама учня 11-В класу Ольга Костів.

Випускники про такий вчинок не шкодують.

– Ми лише «за» обома руками, тільки не хотіли, щоб це був такий розголос. Адже добро, скажімо, має робитися тихо, – учениця 11-В класу Тернопільської спеціалізованої школи №3 з поглибленим вивченням іноземних мов Марта Романюк.

Понад сотню респіраторів вже використовують медики інфекційного відділення. Сімнадцять дозаторів для дезрозчинів вчепили у кожній палаті, розповідає завідувачка Ольга Дивоняк.

– Це є дуже потрібні речі, вони надзвичайно полегшують роботу, тепер не потрібно носити за собою банку з дезрозчином. Ми вдячні дітям, за такий подарунок, – каже завідувач інфекційного відділення Тернопільської міської дитячої комунальної лікарні Ольга Дивоняк.

Пишається своїми випускниками й класна керівниця. Їхнім вчинком, каже, не здивована, бо він далеко не перший.

– Я дуже задоволена, що вони зробили такий крок, можливо ще хтось побачить, вони подадуть приклад для інших дітей, випускників, і вони прийдуть на допомогу нашим лікарям, – класна керівниця Ольга Іщенко.

Одинадцятикласники сподіваються, що попри коронавірусну пандемію і карантинні заходи випускний все ж буде, правда, в іншому форматі. Та у разі потреби готові допомагати ще і запрошують охочих долучатися.