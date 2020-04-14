На Тернопільщині жінка викрала хлопчика і силоміць утримувала в автомобілі

На Гусятинщині засуджено громадянку, що силоміць утримувала у автомобілі малолітнього, через завдану образу синові

Чортківською місцевою прокуратурою здійснювалось процесуальне керівництво та підтримувалось публічне обвинувачення стосовно мешканки одного із сіл Гусятинського району, обвинуваченої в незаконному позбавленні волі малолітнього.

Обвинувачем у суді доведено, що на початку травня 2019 року неподалік від сільського стадіону до кількох п’ятикласників під’їхала автівка, і пасажирка легківки, лаючи одного з хлопців за спричинені образи її синові, вийшовши з машини, кілька разів вдарила дитину по обличчю. Надалі жінка затягнула хлопчика в авто, кажучи, що їде з ним у поліцію і машина рушила з місця. Діти, що були свідками цієї події, повідомили батькам хлопчика, що їхнього однокласника викрали, і ті зателефонували правоохоронцям. Потерпілого через кілька хвилин відпустила додому сама «викрадачка». Як з’ясувалось, жителька одного із сіл Гусятинського району вирішила помститись однокласникові свого 10-річного сина, за те що останній образив його дорогою зі школи. Жінка, вирішила «налякати» бешкетника, замкнувши його в авто, з якого він не мав змоги вибратись, але згодом відпустила, і хлопчик пішки повернувся додому.

Своїми умисними діями, які виразилися в незаконному позбавленні волі, вчиненому щодо малолітнього, обвинувачена вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 146 КК України. Суд погодився із позицією прокурора призначив їй покарання 2 роки позбавлення волі, зваживши, на пом’якшуючі обставини, (на утриманні 2 неповнолітніх дітей), застосував статтю 75 КК України та призначив покарання з іспитовим терміном.

Прес-служба прокуратури Тернопільської області