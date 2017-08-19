Тернопільські студенти мають шанс безкоштовно повчитися в університеті на узбережжі Тихого океану

Партнер Тернопільського національного економічного університету Технологічний інститут Британської Колумбії (British Columbia Institute of Technology) запрошує 2-3-х студентів ТНЕУ другого та третього курсів на безкоштовне семестрове навчання протягом весняного семестру. Відбір студентів відбуватиметься на конкурсній основі.

Британська Колумбія — провінція Канади на узбережжі Тихого океану в Західній Канаді.

Технологічний інститут Британської Колумбії пропонує навчання за наступними напрямами:

– Управління бізнесом інформаційних технологій ;

– Управління бізнесом;

– Управління бізнес-процесами;

– Фінансовий менеджмент;

– Міжнародний бізнес;

– Управління маркетингом.

Технологічний інститут Британської Колумбії заснований у 1964 р. і є одним із найкращих навчальних закладів у Британській Колумбії (Канада).

Витрати на дорогу та проживання студент покриває за власні кошти!

Усіх бажаючих просимо до 15 вересня надіслати скановану довідку про успішність та сертифікат, що підтверджує рівень знання англійської мови (за наявності) на поштову скриньку відділу міжнародного співробітництва ТНЕУ (inter.dep@tneu.edu.ua).