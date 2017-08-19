У Тернопільський став знову викинули нечистоти (Відео)

Вчора, 17 серпня, чергова порція нечистот потрапила в води “перлини Тернополя “. Відео, як це відбувалось, “Погляду” надіслав свідок події тернополянин Руслан.

“Прикро, що камера не може передати того смороду, що тхнув від води, – зазначив пан Руслан. – Ці скиди і далі регулярні, забруднють став. З вересня мають проводити роботи з виявлення та усунення незаконних врізок каналізацій у р. Рудка. Надіюсь, це зможе спасти наш став”.