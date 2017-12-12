Тернопільські студенти заснували хірургічну школу

Як повідомляє прес-служба Тернопільського державного медуніверситету ім. І.Горбачевського, на базі вишу почала діяти хірургічна школа з ініціативи голови Студентського парламенту Ігоря Стецюка. У цій школі є лапароскопічний тренажер, завдяки якому студенти відпрацьовують механіку рухів.

«Подібні студії існують в Польщі та деяких медичних вишах України. Її суть полягає в тому, що студенти збираються і самостійно опрацьовують ті теми, які їм цікаві і в яких вони хочуть попрактикуватися», – цитують на сайті ТДМУ Ігоря Стецюка.

Студенти формують групи, у кожній — по 10-12 осіб.

«Поки ми самостійно опрацьовуємо запропоновані студентами теми. Надалі будемо запрошувати викладачів і відомих лекторів, але це вже буде в наступному семестрі. Усі бажаючі уже мали змогу відпрацювати практичні навички з накладання швів і в’язання вузлів. У нашій школі є таке нововведення, як лапароскопічний тренажер. Тепер студенти мають можливість відпрацьовувати механіку рухів», – додав Ігор Стецюк.

На заняття в хірургічну школу приходять не тільки українські, а й іноземні студенти.