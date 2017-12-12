Тернополянка створює оригінальні ялинкові прикраси з… несправних лампочок

Вже через 3 тижні тернополяни почнуть святкувати Новий рік. В магазинах чи не найчастіше тепер купують мандарини, а також подарунки під новорічну ялинку.

А для особливих поціновувачів святкової краси в Тернополі працює майстриня новорічних іграшок ручної роботи ‎Ольга Чіркова. Вона‎ створює ексклюзивні новорічні прикраси із несправних лампочок, даючи їм друге життя. Розпис за мотивами зимових пейзажів виконується акриловою фарбою.

Для тих, хто не може обрати подарунок, такі іграшки можуть слугувати презентом колегам по роботі або подругам чи рідним. Вдвічі приємно буде отримати цей подарунок тим, хто є поціновувачем тернопільського музичного гурту «Ті, що падають вгору», де Ольга Чіркова є солісткою.

Щодо цінової політики та можливості замовлення — цікавтеся у приватних повідомленнях на сторінці Ольги Чіркової у Facebook.