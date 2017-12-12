Ольга Шахін досі не дає спокою тернополянам

«Велика активістка» або як її називають “жінка в червоному” – Ольга Шахін продовжує «оберігати» мешканців гуртожитку з Текстильної,2 від їх житла. Про це в мережі Фейсбук пише журналіст “Номер один” Тетяна Колеснік.

Від імені ГО «Оберіг» жінка хоче скасувати рішення виконкому, яким людям дозволили приватизувати кімнати.

Я була присутня, коли суд першої інстанції відхилив позов Шахін. Бачу, що й Львівський апеляційний «вшив», але Шахін не зупинилася і подалась в касацію. Сподіваюся, що касація буде на користь людей… Сумно лише, що вони вже два роки мають витрачати свій час, сили, здоров’я на «забаганки» жінки, якій абсолютно байдуже на їх кімнати. Її цікавила земля…

Нагадаємо, близько третини жителів гуртожитку через Ольгу Шахін не могли приватизувати своє житло. Спершу виконавчий комітет міської ради не підтримував частини проектів стосовно даного будинку, а тоді вирішив відкласти розгляд питань до рішення суду. Свої дії міська рада пояснювала наявністю звернення від так званої громадської організації «Асоціація жителів гуртожитків «Оберіг». Хоча жодного відношення ГО «Оберіг» до даного гуртожитку не має. На підставі яких документів вона зверталася до міської ради, не відомо. Адже ніяких заяв на адресу організації мешканці не подавали. Більше того, серед жителів будинку немає жодної людини, яка б входила у цю ГО.

Щоб краще зрозуміти ситуацію, вдамося в передісторію. Отож у гуртожитку за адресою Текстильна, 2 знаходиться 40 кімнат. Перші ордери на них тернополяни отримали у 2009 році. А вже через п’ять років у людей з’явилися законні підстави приватизувати нерухоме майно. 10 громадян встигли це зробити. А коли у міську раду почали звертатися решта мешканців будинку, виконавчий комітет із незрозумілих причин перестав підтримувати проекти рішень.

Як з’ясувалося згодом, справа в тому, що у свій час мерія виділила земельну ділянку поблизу гуртожитку під будівництво багатоповерхівки. Причому новобудова мала бути вищою від існуючого гуртожитку практично утричі. Люди зайняли активну громадську позицію і написали у міську раду звернення з проханням скасувати містобудівні умови. За збігом обставин забудовувати ділянку мало підприємство «ЕКСКЛЮЗИВБУД ПЛЮС», співзасновником якого є М. Шахін – чоловік громадянки О. Шахін. З цього мешканці гуртожитку роблять висновок, що ситуація, яка склалася, є лише помстою, а міська рада просто підіграє одній зі сторін.

При цьому в мерії була створена спеціальна комісія, яка вивчала ситуацію в даному гуртожитку. Жодних порушень вона не виявила. Члени комісії неодноразово зверталися до голови ГО О. Шахін з проханням надати копію звернення мешканців гуртожитку, інтереси яких вона начебто представляє, однак жінка цього не зробила.