14:32 | 4.10.2019
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Новини Тернополя 

Тернопільські священники проповідують серед ув’язнених

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1 жовтня о. Василь Брона, настоятель храму УГКЦ Вознесіння Господнього смт. Велика Березовиця, о. Мирослав Богак, священик зі с. Острів (Тернопільський район), спільно з волонтерами побували у Скала-Подільському психоневрологічному будинку-інтернаті. Отці провели духовно-пісенна зустріч з мешканцями та персоналом.

71268835 2472297392848110 8977688487205535744 n«Ми особливо вдячні персоналу будинку-інтернату за запрошення та гостинність, – розповідає о .Василь Брона. – Відчувається, що для них це не просто праця, а щось надто більше – покликання до служіння ближнім, яке вони виконують з любов’ю та турботою до кожного».

Отець Мирослав Богак виголосив духовне слово, а о. Василь Брона виконав низку духовних пісень під гітару.

До слова, нещодавно подібна зустріч відбулася у Львівській виправній колонії суворого режиму № 30 (яку по місцевому називають «тридцятка») з тими, які несуть хрест тюремного ув’язнення.

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