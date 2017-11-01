Тернопільські тайські боксери завоювали «золото» у Івано-Франківську

На відкритому чемпіонаті Івано-Франківської області з тайського боксу, який відбувався протягом 28-29 жовтня, тернопільські спортсмени неодноразово піднімалися на чемпіонський п’єдестал.

Як ми повідомляли раніше, Тернопіль представляли шестеро боксерів. Хлопці завоювали кубок за друге командне місце.

Серед нагород збірної Тернополя – два «золота» та чотири «срібла».

Досягнення місцевих тайських боксерів виглядають так:

Остап Мицишин – перше місце у категорії до 40 кг.

Максим Сливінський – перше місце у категорії до 51 кг.

Назар Доскоч – друге місце у категорії до 75 кг.

Андрій Хоркавий – друге місце у категорії до 59 кг.

Назар Крупніцький – друге місце у категорії до 51кг.

Максим Онуфренко – друге місце у категорії до 30 кг.

«Наші спортсмени достойно представили край і обласну федерацію тайського боксу. Наймолодшому лише 10 років, а найстаршому – 17. Попри свій юний вік, кожен з них продемонстрував не абияку силу та витримку », – коментує голова федерації тайського боксу Тернопільщини Богдан Юлик.