Які рятувальники найкращі на Тернопільщині?

20 жовтня на базі 6-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС України у Тернопільській області відбулася фінальна частина обласних змагань рятувальників-газодимозахисників.

Бійці Служби порятунку виборювали першість у таких видах, як краща ланка газодимозахисної служби, кращий газодимозахисник та кращий майстер газодимозахисної служби.

Всього у заході брали участь 9 команд, що вибороли першість у кущових змаганнях, а це 45 вогнеборців.

На змаганнях був присутній керівний склад Управління ДСНС та начальники пожежно-рятувальних підрозділів області. Із відкриттям заходу привітав усіх присутніх заступник начальника Управління полковник служби цивільного захисту Юрій Берестецький, підкресливши, що газодимозахисна служба в пожежно-рятувальній справі потребує чи не найбільшої теоретичної, спеціальної та фізичної підготовки, адже саме газодимозахисники першими заходять у палаючі будівлі та задимлені приміщення, проводять розвідку і рятують людей, життя яких в багатьох випадках залежить від майстерності і професіоналізму бійців ДСНС.

Змагання проходили надзвичайно напружено та емоційно. Усі команди показали неабияку силу, витримку, вправність та швидкість, та найголовніше – вміння бути справжньою згуртованою командою.

Друге місце у номінації «Кращий майстер газодимозахисної служби» здобув чортківчанин Тарас Жарий, а чемпіонами цьогорічних змагань заслужено стали вогнеборці Чорткова. Ланка ГДЗС у складі Ігоря Гевка, Василя Липового, Ігоря Сетного під керіництвом Сергія Семирозума здобула перше загальнокомандне місце, звання кращої ланки газодимозахисної служби 2017 року та перехідну відзнаку імені старшого лейтенанта служби цивільного захисту Ростислава Манащука.

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