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Тернопільську міську раду змушують охороняти лікарню залізничників

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За позовом прокуратури суд зобовязавТернопільську міську раду укласти охоронний договір щодо памятки архітектури по вул. І. Франка, 3.

Прокурори Тернопільської окружної прокуратури пред’явили до Тернопільського окружного адміністративного суду позовну заяву в інтересах держави в особі Департаменту культури та туризму Тернопільської обласної державної адміністрації до Тернопільської міської ради, яким зобовязаноукласти охоронний договір щодо пам’ятки архітектури місцевого значення – нежитлової будівлі на вул. І. Франка, 3 у м. Тернопіль.

Прокурори встановили, що будівля на вул. І. Франка, 3 у м. Тернопіль є об’єктом культурної спадщини пам’яткою архітектури місцевого значення «Житловий будинок 1898», взятим на облік як об’єкт культурної спадщини відповідно до рішення Тернопільського облвиконкому від 29.01.1988 № 32, якому присвоєно охоронний номер № 256 М.

Незважаючи на вимоги законодавства, Тернопільською міською радою не було укладено охоронного договору на цю памятку архітектури, що порушило інтереси держави та може призвести до руйнування та знищення памятки.

І хоча ТМР просила суд відмовити в задоволенні позову, рішенням Тернопільського окружного адміністративного суду позов прокуратури задоволено та зобов’язано Тернопільську міськураду укласти охоронний договір щодо пам’ятки архітектури місцевого значення «Житловий будинок 1898».

Рішення ще не вступило в законну силу.

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