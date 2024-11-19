Тернопільську міську раду змушують охороняти лікарню залізничників

За позовом прокуратури суд зобов’язавТернопільську міську раду укласти охоронний договір щодо пам’ятки архітектури по вул. І. Франка, 3.

Прокурори Тернопільської окружної прокуратури пред’явили до Тернопільського окружного адміністративного суду позовну заяву в інтересах держави в особі Департаменту культури та туризму Тернопільської обласної державної адміністрації до Тернопільської міської ради, яким зобов’язаноукласти охоронний договір щодо пам’ятки архітектури місцевого значення – нежитлової будівлі на вул. І. Франка, 3 у м. Тернопіль.

Прокурори встановили, що будівля на вул. І. Франка, 3 у м. Тернопіль є об’єктом культурної спадщини – пам’яткою архітектури місцевого значення «Житловий будинок 1898», взятим на облік як об’єкт культурної спадщини відповідно до рішення Тернопільського облвиконкому від 29.01.1988 № 32, якому присвоєно охоронний номер № 256 М.

Незважаючи на вимоги законодавства, Тернопільською міською радою не було укладено охоронного договору на цю пам’ятку архітектури, що порушило інтереси держави та може призвести до руйнування та знищення пам’ятки.

І хоча ТМР просила суд відмовити в задоволенні позову, рішенням Тернопільського окружного адміністративного суду позов прокуратури задоволено та зобов’язано Тернопільську міськураду укласти охоронний договір щодо пам’ятки архітектури місцевого значення «Житловий будинок 1898».

Рішення ще не вступило в законну силу.