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Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

Тернопільську область об’єднають з Хмельницькою?

Irena 2 Views Прокоментуй!

А як бути з Закарпаттям? До Львівщини чи Франківщини?

Президент подав зміни до Конституції. Одні з найважливіших — про децентралізацію та місцеве самоврядування. І там бачимо пропозицію  вилучити перелік областей.

Що це означає? Якщо таку зміну приймуть, області можна об’єднати чи взагалі ліквідувати простою більшістю в 226 голосів.

І ще багато цікавого тут: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67644 (якщо не відкривається — скопіюйте посилання і вставте в адресний рядок браузера)

Аналізуємо з холодним розумом.

Роман Лозинський

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