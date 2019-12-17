Тернопільську область об’єднають з Хмельницькою?

А як бути з Закарпаттям? До Львівщини чи Франківщини?

Президент подав зміни до Конституції. Одні з найважливіших — про децентралізацію та місцеве самоврядування. І там бачимо пропозицію ❗ вилучити перелік областей.

Що це означає? Якщо таку зміну приймуть, області можна об’єднати чи взагалі ліквідувати простою більшістю в 226 голосів.

І ще багато цікавого тут: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67644 (якщо не відкривається — скопіюйте посилання і вставте в адресний рядок браузера)

Аналізуємо з холодним розумом.

Роман Лозинський