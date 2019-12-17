“Альянс” визнали найкращим танцювальним клубом у Тернополі

Вже традиційно наприкінці року в Тернополі відзначили переможців рейтингу «Народний бренд».

Статуетку у вигляді богині Ніки знову одержав колектив танцювального клубу “Альянс” міста Тернопіль, який вийшов на першу позицію у номінації “Танцювальний клуб”, обійшовши 40 учасників цієї категорії. За “Альянс” віддали 1443 голоси.

Загалом участь у “Народному бренді” взяли 2192 компанії, однак тільки 50 з них отримали нагороди. Голосування розпочалося 1 жовтня на сайті brand20.ua і завершилося 30 листопада. В голосуванні взяли участь майже 15 тисяч тернополян.

Довідково. Тернопільський танцювальний клуб “Альянс”, будучи студентами, заснували тернополяни Ігор та Ольга Полигачі. Відтоді минуло 22 роки. Вони виростили сотні самодостатніх танцюристів, які здобувають перемогу на чемпіонатах різних рівнів.

Адресу клубу: вул. С. Бандери, 11 (БК “Залізничників”).