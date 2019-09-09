Тернопільський апеляційний суд залишив під вартою обвинувачених у вбивстві таксистки

9 вересня 2019 року колегія суддів Тернопільського апеляційного суду ще на 60 днів продовжила строк тримання під вартою Петрові Л. та Олександру Д., вироком Тернопільського міськрайонного суду засуджених до 15 та 13 років позбавлення волі, відповідно, за ряд кримінальних правопорушень, у тому числі, за особливо тяжке — за п.п. 4, 6, 12 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, за попередньою змовою групою осіб, вчинене з корисливих мотивів із особливою жорстокістю).

На даний вирок прокурор, захисники обвинувачених та обвинувачений Петро Л. подали апеляційні скарги. Під час підготовки до їх розгляду до Тернопільського апеляційного суду надійшло клопотання прокурора стосовно продовження строку тримання обвинувачених під вартою на 60 днів.

Сторона захисту наполягала на зміні обраної міри запобіжного заходу на цілодобовий домашній арешт, мотивуючи тим, що після винесення вироку відсутні ризики того, що обвинувачені будуть перешкоджати кримінальному провадженню на стадії апеляційного розгляду, адже всі докази досліджені, а свідки — допитані.

Заслухавши доповідь судді апеляційного суду, думку прокурора, доводи обвинувачених та їх захисників, колегія суддів Тернопільського апеляційного суду прийшла до висновку, що клопотання прокурора слід задовольнити, залишивши під вартою Петра Л. та Олександра Д. ще на 60 діб, оскільки, усвідомлюючи суворість призначеного покарання та знаючи відомості про потерпілих і свідків, обвинувачені можуть переховуватися від суду і перешкоджати закінченню кримінального провадження, а тому ризики, які були підставою для застосування запобіжного заходу, продовжують існувати, і більш м’який запобіжний захід не зможе їм запобігти, – повідомляє прес-служба Тернопільського апеляційного суду.

Поділіться:









