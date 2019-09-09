Як у Чорткові дбають про чистоту

На засіданні 65 сесії чортківської міської ради, яке відбулося 6 вересня, депутатський корпус ухвалив рішення про внесення змін до бюджету.

Нагадаймо, що у Чорткові триває впровадження планово-подвірної системи вивезення сміття. Згідно з нею, кожен власник приватного будинку повинен придбати індивідуальний контейнер. Втім, не всі можуть дозволити собі придбати бак вартістю від 700 до 1000 грн.

Саме тому Програмою «Поводження з ТВП на території м. Чорткова на 2018-2020 рр.» передбачено закупівлю індивідуальних контейнерів для певних пільгових категорій. Декілька сотень контейнерів вже роздали. Аби контейнери могли отримати всі пільговики, з міського бюджету додатково виділено 200 тис. грн.

Оскільки з вересня тверді побутові відходи з Чорткова вивозитиме не ПП «Катруб», а КП «Чортківський ККП», депутати додатково виділили 200 тис. грн на закупівлю великих сміттєвих контейнерів, які будуть встановлені поруч з багатоквартирними будинками. Ще 450 тис. грн передбачено на придбання сміттєвоза для КП «Чортківський ККП».