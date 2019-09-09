Як правильно здавати спермограму? Та інші популярні питання пацієнтів

Хороша чи погана спермограма? Від цього будуть залежати подальші кроки з лікування безпліддя в парі, а також тактика лікування чоловічих хвороб. Що потрібно знати про це поширеному дослідженні і як пройти його правильно, розповідає лікар-уролог МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль».

Здавати сперму на аналіз потрібно тільки тим, хто планує дитину?

Дослідження еякуляту в основному використовується для оцінки репродуктивного статусу (потенціалу) чоловіки і його здатності до зачаття, тобто до запліднення яйцеклітини. Але воно також може допомогти і в діагностиці деяких інших проблем з сечостатевою системою: хронічних захворювань, гострих і хронічних інфекцій.

Ось якими можуть бути показання для проведення тесту:

обстеження безплідної пари;

підготовка до допоміжних технологій запліднення – ЕКЗ і ІКСІ;

планування консервації сперми;

планування донорства сперми;

підозра на простатит, аденому простати;

підозра на хворобу яєчок, сім’яних пухирців.

Про які властивості еякуляту може “розповісти” спермограма?

Найголовніше, що ми можемо оцінити за допомогою аналізу – кількість, рухливість і морфологію сперматозоїдів. Простіше кажучи, дізнатися, наскільки ймовірним є при такому складі еякуляту зачати потомство. Але це не все. За іншими показниками можна оцінити, чи є запальний процес в органах сечостатевої системи, в тому числі в простаті та яєчках.

Якщо лікар направив на аналіз секрету передміхурової залози, чи можливо замінити його спермограмою?

Як виявлення ознак запалення умовно можна. Але для посіву або мікроскопії краще використовувати чистий секрет простати. Його отримують шляхом пальцевого масажу залози – процедура проста, але не всім приємна. Її повноцінною заміною спермограма послужити не може, тому що еякулят складається з секретів декількох залоз.

Чи можна зібрати матеріал для спермограми вдома і принести в лабораторію?

Небажано, тому що еякулят – дуже примхливий біоматеріал. Потрібно суворо дотримуватися часового і температурного режиму, інакше найменші порушення приведуть до зниження або повної відсутності рухливості сперматозоїдів, результат виявиться недостовірним.

А що якщо взяти з собою партнерку в лабораторію для здачі спермограми?

Найважливіше – здати аналіз, неухильно дотримуючись правил підготовки і збору біоматеріалу. Це необхідно, якщо вам потрібен якісний і точний результат. Матеріал збирається в спеціальний контейнер за допомогою мастурбації, в повному обсязі, все від першої до останньої краплі, так як об`єм еякуляту теж входить в число критеріїв оцінки. Найважливіше: велика частина сперматозоїдів знаходиться в першій порції еякуляту. Сперму забороняється збирати за допомогою презервативу або перерваного статевого акту.

Яка підготовка до спермограми потрібна?

Аналіз здається після 3-5 днів статевої стриманості. Не можна перед спермограмою приймати алкоголь, проходити теплові процедури, в тому числі відвідувати баню або сауну.

Повноцінно пройти тест не вийде на тлі гострого захворювання або загострення хронічного, після нічної роботи, тривалого прийому антибіотиків – в цих випадках краще перенести дослідження на більш вдалий час.

Тест оцінює кількість і рухливість сперматозоїдів. А яка концентрація сперматозоїдів в еякуляті вважається нормальною?

Концентрація в 1 мл повинна бути не менше 15 мільйонів, загальна концентрація не менше 39 мільйонів.

Результати спермограми допоможуть лікарю визначити, як підвищити статус фертильності, якщо він виявиться низьким. Чи потрібні будуть додаткові дослідження?

За результатом тесту лікар зможе зрозуміти причину або запідозрити, з чим може бути пов’язане зниження фертильності чоловіка, і призначити лікування. Для цього можуть знадобитися додаткові дослідження: бактеріальний посів еякуляту на флору, ПЛР-діагностика інфекцій в еякуляті, біохімія сперми.

З яких причин лікар може призначити повторне дослідження?

У разі поганих результатів, якщо потрібно поставити діагноз (ми ж пам’ятаємо, що спермограма – дуже “примхливий” аналіз). Коли такі результати зберігаються у чоловіка в 2-3 дослідженнях, проводиться додаткове обстеження і призначається лікування. Після його закінчення аналіз потрібно буде здати повторно.

А як трактуються результати спермограми?

Визначення фізичних властивостей і кількості сперми трактується по критеріям Всесвітньої організації охорони здоров’я, згідно з Керівництвом ВООЗ по дослідженню та обробці еякуляту людини. Морфологічні властивості сперматозоїдів оцінюються по Крюгеру – це основний метод вивчення будови чоловічих статевих клітин.

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