Тернопільський губернатор живе із своїми заступниками в одній квартирі

Наприкінці минулого тижня черговим заступником голови Тернопільської ОДА Володимира Труша став уродженець Івано-Франківщини Володимир Важинський. Це вже четвертий за рахунком заступник тернопільського губернатора, при чому три з них не тернопільські. Пан Труш в інтерв’ю журналістам «Номер один» пояснив, чому призначає на високі посади в ТОДА немісцевих.

– Призначаючи мене на посаду голови ОДА, я отримав карт-бланш на формування своєї команди. Беру на роботу тих людей, яким я можу довіряти і знаю, що вони професіонали. А те, що всі вони не тернопільські, заперечу. Візьмемо керівний склад. Ігор Гайдук – місцевий, був заступником голови ОДА. Коли я прийшов, то оцінив його професійні можливості, і він залишився працювати. Арсен Марчишак працював заступником голови ОДА, а тепер очолив Чортківську РДА, відповідно залишився у моїй команді. Загалом до людей ставлюся досить лояльно, протягом року звільнив максимум 2-3 осіб. Завжди вважав, що з людьми треба домовитися, переформатувати, щоби вони працювали в такому режимі, який підходить тобі, і щоби це приносило користь. На щастя, запропонований мною турборежим – з 8 ранку до 10-12 ночі – поки що витримують усі, – сказав Володимир Труш.

Голова ОДА не тільки працює із заступниками, а й ділить з ними житлову площу. Про це він теж розповів журналістам.

Разом зі своїми заступниками винаймаю помешкання у звичайній багатоповерхівці. Живемо у чотирикімнатній квартирі, так дешевше і зручніше. У квартирі особливо немає коли жити, адже практично щодня близько опівночі повертаюся додому, а вже о 7.30 їду на роботу, – зазначив Володимир Труш.

Нагадаємо, у голови ТОДА Володимира Труша на сьогодні є чотири заступники – Ігор Дем’янчук, Ігор Гайдук, Віктор Устенко та Володимир Важинський.