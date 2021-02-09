На Тернопільщині 30-річного чоловіка вбило струмом — поліз із друзями до трансформаторної будки

В одному із сіл Чортківського району чоловіка вдарило струмом. Це все відбулося на очах його двох товаришів. Останні, аби врятувати односельчанина, викликали швидку. Медики, які приїхали на місце події, лише констатували смерть тридцятирічного чоловіка. Про нещасний випадок вони повідомили на лінію “102”.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що тріо товаришів прийшли на територію току одного із аграрних підприємств. Усі троє перебували в стані алкогольного сп’яніння. Зайшли в будівлю електропідстанції. На крадіжку усі троє пішли в стані алкогольного сп’яніння.

Потерпілий підійшов до трансформатора і намагався зняти з нього запчастини. Чоловіки не знали, що усе обладнання під напругою і в один з моментів їхнього спільника вдарило струмом. Сусіди розповідають, що чоловіки зловживають спиртним і, ймовірно, полізли в небезпечне місце, аби підзаробити.

Даний факт правоохоронці внесли в ЄРДР згідно статті 115 ККУ з поміткою “нещасний випадок”, – повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.