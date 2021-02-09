Elslots — перше онлайн казино в Україні

Elslots — це перший та популярний мобільний портал онлайн казино в Україні. На сайті BestNetEntCasino можна також дізнатися про інші ігрові автомати, які однаково добре працюють на смартфонах з будь-якою діагоналлю екрану та операційною системою.

Казино Elslots почало працювати у 2018 році та швидко піднялося в рейтингу завдяки ряду позитивних особливостей:

Бонусна програма з періодичними акціями та турнірами. Швидкі виплати виграшу з лояльними умовами для нових та постійних користувачів. Великий вибір ігрових автоматів з оригінальним дизайном та простими правилами.

У 2019 році розрозробники вирішили покращити проєкт та змінити його дизайн. У всіх гравців були збережені дані акаунтів та сума депозиту для продовження гри після запуску оновленого Ельслотс, яке відбулося на початку 2020 року.

Проста реєстрація в Elslots

В онлайн казино може відкрити особистий кабінет лише повнолітній гравець, який проживає в будь-якому регіоні України. Новим клієнтам запропоновано декілька способів для реєстрації:

з використанням даних соціальних мереж;

підтвердженням електронної пошти;

введення коду підтвердження за допомогою телефону.

Також новий користувач повинен ознайомитись та прийняти правила онлайн казино. Реєстрація максимально проста та займає декілька хвилин.

Бонусна програма Elslots

Новим гравцям азартного клуба ще до першого поповнення депозиту пропонують одразу дві вигідні пропозиції:

77 безкоштовних фріспінів в ігровому автоматі Fire Joker лише за підтвердження номеру телефону; 20 фріспінів пропонується за підтвердження чинної електронної пошти в автоматі Book of Ra.

Онлайн казино пропонує безліч ігрових автоматів з мінімальним депозитом, які відрізняються якісним оформленням, добре пристосовуються до мобільних пристроїв та швидко завантажуються. При виникненні питань та проблем з користуванням особистим кабінетом або виведенням фінансів можна в будь-який час доби звернутися в службу підтримки.

Разом з Elslots можна отримати позитивні емоції та захопливо провести вільний час.







