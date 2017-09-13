Тернопільський художник отримав козацькі нагороди (фото)

Тернопільська земля багата на талановитих людей, майстрів пензля і пера, які у своїх роботах увіковічнюють народні звичаї, відроджують українське, своїми творами формують у дітей козацький дух, патріотичні почуття та любов до рідної землі.

Яскравим представником творчої еліти не лише Тернопілля, але й усієї України є Заслужений художник України, графік Євген Тимофійович Удін. Талановитий, надзвичайно відкритий у спілкуванні, щирий патріот рідного краю!..

Дуже близькою для митця є тема козацтва. Саме Євген Удін ілюстрував повноколірне подарункове видання “Збараж – 800”, присвячене історії міста і його пам’яток. Жителям України теперішній райцентр Тернопільщини відомий, передусім, Збаразькою облогою 1649 року в перебігу народно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького, що відіграла значну роль в історії України. Її описав у романі «Вогнем і мечем» Генрік Сенкевич, а згодом — кінорежисер Єжі Гофман відтворив у польсько-українському блокбастері. Збараж належить до переліку населених пунктів з найбільшою кількістю історичних пам’яток.

Євген Удін – автор ювілейної медалі, почесних грамот, запрошень, святкових програм до ювілею міста Збаража. У виставковому залі Збаразького замку неодноразово демонструвалися виставки робіт Заслуженого художника України.

Посол Бельгії Люк Якобс та голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна на відкритті персональної виставки Є. Удіна в Збаразькому замку високо оцінили роботи митця, були вражені довершеністю композиції, своєрідним творчим почерком та оригінальністю робіт художника.

Є. Удін є співзасновником та співорганізатором художньо-мистецьких дитячих пленерів у м.Тернополі, які проводяться з метою залучення учнівської та студентської молоді до активного творчого життя, збагачення культурних надбань і традицій рідного краю через художню творчість.

ІV художньо-мистецький пленер «Палітра збаразьких легенд» проходив у замках с.Вишнівець та м.Збараж і був присвячений року Козацької слави на Тернопільщині (сесія Тернопільської обласної ради проголосила 2016 рік Роком козацької слави на честь Дмитра Вишневецького (Байди). Невеличке селище Вишнівець має давню історію (перша згадка про нього — кін. ХIV ст.). Відоме воно тим, що саме тут було родинне гніздо магнатів Вишневецьких. Звідси й походить легендарний засновник Запорізької Січі Дмитро Вишневецький (Байда).



Євген Удін разом з іншими молодими та досвідченими художниками – членами творчо – мистецької групи «Євген Удін і Компанія» передає досвід учням та студентам, ділиться мистецькими секретами, навчає, допомагає… Досвід художників – наставників для учасників пленеру безцінний, адже пліч-о-пліч працюючи із знаними майстрами, спілкуючись із ними, діти удосконалюють свою майстерність, пізнають новий і цікавий мистецький світ, і, зрештою, відчуваючи неабияку підтримку художників, мають змогу повірити у власні сили, у свій творчий талант!

Заслуговує на увагу творча співпраця художника Євгена Удіна і письменника, мистецького діяча Тернопілля Богдана Мельничука.

Б.Мельничук написав для дітей казку-легенду «Козацькі вітрила» , а художник – ілюстратор – Євген Удін майстерно передав у графіці героїчну боротьбу українського козацтва, його величні подвиги. Книжка написана ще у 2014 році, проте і письменник, і художник уже 3 роки тому, наче передбачаючи нелегкі для України часи, за допомогою пензля і пера зуміли передати свою любов до рідної землі, її людей; повірили у щасливе майбутнє українського народу. Книжка слугує прикладом героїзму, патріотизму для малечі.

Вагомий внесок Євгена Тимофійовича Удіна у розбудову мистецької складової Тернопілля, розвиток козацьких традицій рідної землі було представлено на великій раді Козацької старшини у м.Києві.

Заслужений художник України Євген Удін нагороджений відзнакою Українського реєстрового козацтва Орденом «Бронзовий козацький хрест ІІІ ступеня» за відродження духовних, патріотичних традицій українського козацтва Урочиста церемонія вручення нагороди відбулася в приміщенні Тернопільської обласної організації Національної Спілки художників України. Орден та вітання від Гетьмана Українського Реєстрового Козацтва Анатолія Шевченка Є.Удіну вручив Безрученко Борис Михайлович радник отамана Тернопільського ВГО УРК.

Радник Гетьмана Українського реєстрового козацтва Комарницький І.В. нагородив Є.Удіна Почесною грамотою за високий рівень художньої майстерності, спрямований на відродження споконвічного козацького духу, вірне служіння своїм мистецтвом Україні, зміцнення авторитету держави, патріотизм, активну просвітницьку діяльність.

Голова Тернопільської обласної організації Національної Спілки художників України Ігор Дорош сказав, що у Спілці близько 50 козаків- шанованих і талановитих художників. А Євгену Удіну, який і викладає, і малює, і виставляє роботи на виставках ціни немає. Таких людей потрібно шанувати!

Тернопільський обласний отаман Українського реєстрового козацтва Вячеслав Кізілов подякував художнику за його невтомну працю, за те, що він любить Бога, любить життя і показує цю любов на своїх картинах впродовж усього життя.

А зовсім нещодавно Заслужений художник України Євген Тимофійович Удін став Козаком Українського Реєстрового Козацтва. У м.Тернополі на засіданні ради отаманів Тернопільської області Гетьман України Анатолій Іванович Шевченко прийняв присягу Є.Удіна на вірність Богу, народу України та Українському Реєстровому Козацтву.

Художник присягнув бути вірним сином матері -України, товаришем братам-козакам, відстоювати споконвічні цінності українського народу, духовність, патріотизм, любов до мови, любов до людини і всього живого, сприяти вихованню молоді, своїми вчинками бути прикладом. ….

Бажаємо Євгену Тимофійовичу багато років творчої праці на благо рідної землі та завжди бути гідним козаком!

Федун Галина Павлівна

Головна берегиня Тернопільського ВГО УРК