“Надал замішаний у масштабній корупційній оборудці з котельними міста, незаконно зупинив гаряче водопостачання, порушив Конституцію і вчинив дискримінацію дітей”, – нардеп Віталій Купрій

Мені прийшлось викликати слідчо-оперативну групу і заявити про кримінальне правопорушення, передбачене ст.351 КК – перешкоджання законним вимогам депутата.

Відповідно до статті 28 Закону України “Про статус народного депутата України” органи місцевого самоврядування (читай міський голова) зобов’язаний забезпечити мене приміщенням для зустрічі з виборцями. Для реалізації своїх прав я ще позавчора направив лист пану Надалу і директору школи номер 26 Ніроді Г.М., який вони отримали в той же день, що підтверджується штампом.

Одразу від них заперечень не було. Але після того як на під’їздах будинків що є поруч зі школою розвісили мої запрошення, нас вирішили в школу не пускати. І зрозуміло чому.

Як виявилось, міський голова Надал замішаний у масштабній корупційній оборудці з котельними міста, незаконно зупинив гаряче водопрстачання, порушив Конституцію і вчинив дискримінацію дітей. Саме про це і розповіли мені мешканці міста але вже на сходах біля входу у школу. З цього приводу готую відповідні заяви.

Проте на теперішній час санкції статті 351 передбачають від штрафу до обмеження волі до трьох років. А це вже НеСвобода!