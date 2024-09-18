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Тернопільський музей збагатився двома старовинними цеглинами австрійського періоду

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Сьогодні «фундамент» фондової збірки Тернопільського обласного краєзнавчого музею збагатився двома старовинними цеглинами австрійського періоду (поч. ХХ ст.). Про це розповідає завідувачка відділу природи ТОКМ Антоніна Баран.

🧱 Одну цеглину передав до музею кандидат технічних наук ТНТУ ім. І. Пулюя – Валерій Лазарюк. Зі слів вченого, цеглину було вилучено з кладки при демонтажі однієї зі стін будівлі економічного університету, корпусу №2, що по вул. Руській, 56. Згідно даних, корпус було побудовано у 1907 році.
🧱 Іншу цеглину було знайдено на вул. Бережанській, поблизу будинку №47. Історія її потрапляння на подвір’я будинку невідома.
Цеглини відрізняються розміром від сучасних, вони значно більші. На одній із широких граней посередині рельєфне клеймо з написами:
– «2 I. C. P. TARNOPOL»
– «16 I. C. P. TARNOPOL»
які засвідчують виробника та партію.

 

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