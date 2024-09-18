Тернопільський музей збагатився двома старовинними цеглинами австрійського періоду

Сьогодні «фундамент» фондової збірки Тернопільського обласного краєзнавчого музею збагатився двома старовинними цеглинами австрійського періоду (поч. ХХ ст.). Про це розповідає завідувачка відділу природи ТОКМ Антоніна Баран.

Одну цеглину передав до музею кандидат технічних наук ТНТУ ім. І. Пулюя – Валерій Лазарюк. Зі слів вченого, цеглину було вилучено з кладки при демонтажі однієї зі стін будівлі економічного університету, корпусу №2, що по вул. Руській, 56. Згідно даних, корпус було побудовано у 1907 році.

Іншу цеглину було знайдено на вул. Бережанській, поблизу будинку №47. Історія її потрапляння на подвір’я будинку невідома.

Цеглини відрізняються розміром від сучасних, вони значно більші. На одній із широких граней посередині рельєфне клеймо з написами:

– «2 I. C. P. TARNOPOL»

– «16 I. C. P. TARNOPOL»

які засвідчують виробника та партію.