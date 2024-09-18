19:02 | 18.09.2024
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На Тернопільщині працює спеціалізований центр з розшуку осіб зниклих безвісти

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До представників центру можуть звернутися громадяни, які втратили зв’язок зі своїми рідними, котрі перебувають у зоні бойових дій. Повідомомляють у військовій адміністрації.
Фахівці нададуть консультації щодо алгоритму їх дій у таких ситуаціях, допоможуть у вирішенні проблемних питань, що виникатимуть під час розшуку та встановлення місцезнаходження безвісти зниклих тощо.
📞Представники Центру з розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, надають консультації за адресою: м. Тернопіль, вулиця Валова, 11. Контактний телефон: 066-721-71-76.

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