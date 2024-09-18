На Тернопільщині працює спеціалізований центр з розшуку осіб зниклих безвісти
До представників центру можуть звернутися громадяни, які втратили зв’язок зі своїми рідними, котрі перебувають у зоні бойових дій. Повідомомляють у військовій адміністрації.
Фахівці нададуть консультації щодо алгоритму їх дій у таких ситуаціях, допоможуть у вирішенні проблемних питань, що виникатимуть під час розшуку та встановлення місцезнаходження безвісти зниклих тощо.
Представники Центру з розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, надають консультації за адресою: м. Тернопіль, вулиця Валова, 11. Контактний телефон: 066-721-71-76.