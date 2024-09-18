На Тернопільщині працює спеціалізований центр з розшуку осіб зниклих безвісти

До представників центру можуть звернутися громадяни, які втратили зв’язок зі своїми рідними, котрі перебувають у зоні бойових дій. Повідомомляють у військовій адміністрації.

Фахівці нададуть консультації щодо алгоритму їх дій у таких ситуаціях, допоможуть у вирішенні проблемних питань, що виникатимуть під час розшуку та встановлення місцезнаходження безвісти зниклих тощо.