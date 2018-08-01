Новини Тернополя 

Тернопільський педагогічний випередив виші великих міст

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Одним із важливих показників успішності університету, поруч з кількістю заяв вступників,  є середній конкурсний бал абітурієнтів.

Вчора професор із Запоріжжя Володимир Бахрушин оприлюднив цікаві відомості щодо середнього балу вступників на бакалаврські програми.

середній бал
Середній бал вступників педагогічник закладів вищої освіти

“Лише два з 17 педагогічних університетів мають середній конкурсний бал вищий, ніж середнє за Україною значення для вступників на бакалаврські програми на основі ПЗСО. Лише четвертим у рейтингу за цим показником стоїть Національний педагогічний університет. Вище за нього розташувалися університети з Дрогобича, Тернополя та Кропивницького,” – заважує проф.В.Бахрушин у повідомленні.
Як бачимо з діаграми, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка демонструє чудові показники, випереджуючи при цьому виші великих міст, в т.ч. і столиці.
“ТНПУ вкотре доводить лідерські позиції! Ми вдячні всім абітурієнтам, які видали нам своєрідний кредит довіри! Тільки разом ми зможемо зробити наш #ТНПУ ще кращим!”, – так прокоментував інформацію ректор ТНПУ ім.В.Гнатюка проф. Богдан Буяк.

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