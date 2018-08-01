Тернопільський педагогічний випередив виші великих міст

Одним із важливих показників успішності університету, поруч з кількістю заяв вступників, є середній конкурсний бал абітурієнтів.

Вчора професор із Запоріжжя Володимир Бахрушин оприлюднив цікаві відомості щодо середнього балу вступників на бакалаврські програми.



Середній бал вступників педагогічник закладів вищої освіти

“Лише два з 17 педагогічних університетів мають середній конкурсний бал вищий, ніж середнє за Україною значення для вступників на бакалаврські програми на основі ПЗСО. Лише четвертим у рейтингу за цим показником стоїть Національний педагогічний університет. Вище за нього розташувалися університети з Дрогобича, Тернополя та Кропивницького,” – заважує проф.В.Бахрушин у повідомленні

Як бачимо з діаграми, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка демонструє чудові показники, випереджуючи при цьому виші великих міст, в т.ч. і столиці.

“ТНПУ вкотре доводить лідерські позиції! Ми вдячні всім абітурієнтам, які видали нам своєрідний кредит довіри! Тільки разом ми зможемо зробити наш #ТНПУ ще кращим!”, – так прокоментував інформацію ректор ТНПУ ім.В.Гнатюка проф. Богдан Буяк. Сайт ТНПУ.