У Кременці на власному подвір’ї жінка знайшла тіло мертвої людини
Два чоловіки посперечалися через наркотики, сутичка призвела до смерті.
Вчора вночі правоохоронцям Кременця звернулася тутешня жителька, мовляв знайшла на своєму подвір’ї труп невідомої людини. Правоохоронці незабаром встановили, що покійний — з Кременця, 39 років. На його тілі залишилися сліди насилля, йдеться про колоту рану частині серця.
Наступного дня поліцейські вийшли на слід вбивці, який ховався у хащах. Це — кременчанин 1973 р.н. Він і розповів посварився з потерпілим, а потім вдарив його
Як з’ясувалося, потерпілий прийшов в гості до свого вбивці. Під час суперечки він вдарив його в обличчя рукою, а господар взявся за ніж і замахнувся в серце. Відтак забрав з дому гроші і накивав п’ятами. Щоб не потрапити на очі поліцейським, ховався у хащах. Але його дуже скоро викрили. Тепер визначають, скільки років доведеться перебути за гратами.