На вул. Білогірській готуються до престольного свята

6 серпня Православна Церква вшановує святих братів страстотерпців Бориса і Гліба. Святі благовірні князі-страстотерпці Борис і Гліб (у святому Хрещенні – Роман і Давид) – перші руські святі, канонізовані як Руською, так і Константинопольською Церквою. Вони були молодшими синами святого рівноапостольного князя Володимира.

З нагоди престольного свята Високопреосвященнійший архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор звершить Архієрейську Божественну літургію в храмі святих мучеників Бориса і Гліба на вулиці Білогірській в Тернополі (неподалік приміської автостанції).

Запрошуємо тернополян і гостей міста взяти участь в урочистому богослужінні. Початок – о 9 год.

Нагадаємо, що храм на вулиці Білогірській неподалік приміської автобусної станції восени 2016 року освятив Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет під час візиту на Тернопілля.

Тернопільська єпархія УПЦ КП