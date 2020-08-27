Тернопільський ректор став заслуженим працівником освіти

Ректор Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Богдан Буяк за вагомий вклад у розвиток освіти отримав почесне звання «Заслужений працівник освіти України».

Богдан Богданович – доктор філософських наук, кандидат історичних наук, професор кафедри філософії та суспільних наук, член-кореспондент НАПН України. Він фахівець у галузі філософії освіти, філософії науки, філософії історії, педагогіки вищої школи, правових засад діяльності вищої школи, функціонування наукової сфери, аналітики суспільних процесів, політології, історії України.

Нагадаємо, 15 грудня 2017 року наказом Міністерства освіти і науки України Богдан Буяк був призначений ректором ТНПУ ім. В. Гнатюка.

Редакція «Номер один» щиро вітає Богдана Богдановича із заслуженою нагородою. Зичимо творчих злетів, мужності, аби здолати всі перепони та вийти переможцем!