Членкиня команди «Сили Людей» Юлія Мамчак домоглась відкриття кримінального провадження пов’язаного з Малашівським сміттєзвалищем.

Нещодавно набула розголосу інформація про те, що на віддане без конкурсу в приватні руки єдине тернопільське сміттєзвалище масово завозиться сміття з різних регіонів України.

Детальніше про дані факти можна ознайомитись у публікаціях журналітських рослідувань: https://terminovo.te.ua/news/35110/ https://cutt.ly/Gffy0O6

Активістка Юлія Мамчак дослідила дане питання й подала обґрунтовану заяву про злочин в прокуратуру, за результатами якої розпочато досудове розслідування.

У своїй заяві Юлія наводить цілий перелік грубих порушень законодавства, які свідчать про зловживання владою вищими посадовими особами Тернопільської міської ради.

«Сила Людей» Тернополя уважно стежитиме за перебігом розслідування та очікує реальних результатів з притягненням винних до відповідальності.