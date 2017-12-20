Тернопільський школяр — найкращий гравець з хокею з шайбою в Україні у своєму віці

Серед успішних спортсменів Тернопільської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. №5 з поглибленим вивченням іноземних мов — хокеїст Олександр Груздєв (3-Б).

Амплуа – нападаючий.

Дата народження – 22.04.2009р.

Номер гравця – 8.

Почав займатися хокеєм у 6 років на катку торгівельно-розважального комплексу «Подоляни».

Його першим тренером був Леонід Миколайович Шило. Близько семи років Олександр потрапив до тренера Олега Миколайовича Маюка, м. Калуш, Івано-Франківська область, який почав навчати його професійному хокею та залишається і надалі його основним тренером.

На даний момент, з початку навчального 2017 року, Саша приймає участь у ПХА (Придніпровська Хокейна Ліга – неофіційний чемпіонат України по хокею з шайбою, тому що у офіційному чемпіонаті України можуть брати участь діти з одинадцяти років) під керівництвом професійного тренера Матвія Євгеновича Григорюка. У цьому чемпіонаті Сашко грає за команду «Морські вовки» 2007 м.Одеса (2007 – це діти 2007-го року народження).

Пройшовши багато ігор в Україні, Словакії та Чехії, його команди отримували золоті, срібні та бронзові медалі. У Чехії Сашко отримав нагородження кращого гравця турніру по 2009 року народження.

На даний час Олександр Груздєв – кращий гравець з хокею з шайбою в Україні у своєму віці.

Джерело: сайт Тернопільської школи №5.