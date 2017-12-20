Тернопіль може стати Молодіжною столицею України

18 грудня в Дружня ресторація «Мамонт» відбулась Презентація конкурсу “Молодіжна столиця України” у Тернополі.

Участь у презентації взяли представники влади міста та області, депутати місцевих рад, лідери молодіжних організацій та активна громадськість.

Національний конкурс “Молодіжна столиця України” стартував 1 листопада серед міст з метою активізації співпраці між молоддю та місцевим самоврядуванням, створення комфортних умов для розвитку молоді в містах України та подолання проблеми міграції.

Перед містом-молодіжною столицею України стане завдання сформувати план гармонійного розвитку своїх громад у короткостроковій перспективі (3-5 років) з підтримки молодіжних ініціатив та кейсів, а також розвитку молодіжної політики в місті, створення креативних кластерів, молодіжних центрів та соціальних проектів.

�Окрім того, місто-переможець отримує широку промоцію на європейському рівні, підтримку молодіжних ініціатив та акцій зі сторони Мінмолодьспорт.

�Ініціатива створена у контексті загальноєвропейського конкурсу “Європейська Молодіжна Столиця”, який успішно реалізовується з 2008 року.

�Ініціаторами конкурсу є Мiнiстерство молоді та спорту України, Ukrainian Institute for International Politics (Український Інститут Міжнародної Політики) та Національна Молодіжна Рада України – НМРУ – NYCUkraine.