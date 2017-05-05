Тернопільський суддя В.Братасюк прийняв соломонове рішення

5 травня суддя Тернопільського міськрайонного суду В.Братасюк прийняв соломонове рішення. Частково задоволено позов активіста «Автомайдану» Павла Іванечка. Це означає, що діти з Тернопільського району, які відвідують ДНЗ обласного центру, харчуватимуться на тих же умовах, що й тернопільські, – йдеться у заяві ВО “Автомайдан” Тернопільський осередок.

Дискримінаційне рішення виконкому Тернопільської міської ради скасоване завдяки наполегливості не тільки П.Іванечка, а й адвоката Ростислава Небельського, активістів інших громадських організацій, журналістів, які правдиво висвітлювали проблему, простих громадян, які підтримували позивача.

Додаємо фото рішення суду.