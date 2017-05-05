На 91 році життя помер політв’язень сталінських концтаборів, політичний і громадський діяч Тернопільщини, ветеран ОУН-УПА Оксентій Каменюк.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Тернопільської ОДА.

«Це – втрата не тільки для Тернопільщини, а й всієї України. Адже пішла з життя людина, яка не гучними фразами, а конкретними справами підтверджувала свою відданість Україні. – йдеться у співчутті, яке підписав голова облдержадміністрації Степан Барна. – Він любив життя, був щирим, мав добре серце і люди йому відповідали взаємністю. Це – людина високих моральних якостей, із загостреним почуттям справедливості»

Народився Оксентій Каменюк 10 лютого 1927 року в селі Рачині на Горохівщині (Волинь). Навчався в Луцькій педшколі, а з 1947-го — на історичному факультеті Львівського педагогічного інституту. У 1949 році Каменюка арештовують за зв’язки з ОУН і відсилають у концтабори Тайшета, що в Красноярському краї, а відтак на Колиму. В Україну він повернувся в 1955 році.

Працював вчителем на Волині. Згодом влаштовується вчителем російської мови й літератури на Франківщині. Потім була Перепельницька середня школа на Зборівщині, відтак – переїзд до Тернополя, де працював вчителем української мови та літератури, вихователем групи продовженого дня. Згодом вдалося влаштуватися викладачем української мови й літератури у профтехучилище №9, де пропрацював до пенсії.

Свого часу Оксентій Каменюк очолював часопис Тернопільської обласної організації УРП «Тернистий шлях», був головою обласної партійної організації Конгресу українських націоналістів, заступником голови Братства вояків ОУН-УПА Подільського краю «Лисоня», членом ради Тернопільської обласної організації Всеукраїнського товариства політичних в’язнів і репресованих.

Фото сайту “Вільне життя”