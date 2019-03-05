Тернопільський театр претендує на український театральний Оскар

В українських театрів є час до 7 березня аби приєднатися до Фестивалю-Премії і стати потенційними переможцями у грі за театральний Оскар. З Тернопільщини заявку вже подав Тернопільський академічний обласний український драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка з виставою “Тарас”.

Засновником та організатором Фестивалю-Премії «ГРА» («GRA» («Great Real Art»)) є Національна спілка театральних діячів України. Суть проекту полягає в тому, що театри-учасники презентують свої постановки спочатку експертній раді, а потім – міжнародному журі, яке і обирає найкращих з кращих в представлених номінаціях.

«ГРА» була заснована минулоріч. І вже за перший рік проведення об’єднала навколо себе більше ніж 70 театрів з різних куточків України. Подібний проект проходив вперше в історії України і виявився успішним. Про це свідчать позитивні відгуки театральних критиків, як українських так і зарубіжних, відгуки театральних колективів-учасників проекту і що не мало важливо, думка глядачів.

А це, в свою чергу, підсилює мету фесту – об’єднати всі театри країни і презентувати їх найкращі здобутки. Крім того, серед головних завдань проекту – популяризація національного театрального мистецтва, визначення його провідних тенденцій, стимулювання розвитку українського театрального конкурентного середовища.

Серед головних правил. GRA проводиться на конкурсній основі один раз на рік за підсумками минулого календарного року. Цьогоріч розглядатимуться прем’єри, що вийшли у період з 1 січня по 31 грудня 2018 р. І, як зазначають у НСТДУ, взяти участь у фесті можуть професійні театральні колективи різних форм власності: чи то державні, чи комунальні, або приватні.

Однак, є певні обмеження. Кожний театр має право висунути на здобуття премії лише одну зі своїх прем’єр, які вийшли протягом року.

Відбір учасників буде здійснюватися у декілька етапів. Спочатку на основі поданих від театрів заявок Експертна Рада, (складається з відомих і компетентних театральних критиків, театро- і музикознавців) сформує лонг-лист учасників. Далі у березні-червні експерти подорожуватимуть Україною і переглядатимуть наживо всі вистави з лонг-листа, аби сформувати шорт-лист з 12 вистав, по 2 вистави у кожній номінації. А у листопаді в Києві відбудеться показ вистав-фіналістів та оголошення переможців Міжнародним журі. У глядачів теж буде можливість переглянути вистави-фіналісти, заздалегідь придбавши квитки.

Враховуючи масштаб події та зацікавленість гравців, Спілка розширила перелік номінацій. Цьогоріч лауреати Фестивалю-Премії будуть визначатися, як і минулого року, у шести загальних номінаціях За найкращу драматичну виставу; За найкращу виставу для дітей; За найкращу музичну виставу у жанрі опери/оперети/мюзиклу; За найкращу хореографічну/балетну/пластичну виставу; За найкращу виставу камерної сцени (до 150 глядачів); За найкращу пошуково-експериментальну виставу (на перетині театральних / мистецьких жанрів). …та шести індивідуальних За найкращу жіночу роль; За найкращу чоловічу роль; За найкращу режисерську роботу; За найкращу сценографію; За найкращу хореографію; За найкраще музичне рішення вистави.

Найкращих ГРАвців буде нагороджено Дипломом лауреата та грошовою винагородою на реалізацію нового творчого проекту. До відома, за підсумками 2017 театрального року кращими ГРАвцями стали: «Вій. Докудрама» (Чернігівський театр ім. Т.Шевченка), «Тату, ти мене любив?» (Київський театр «Золоті ворота»), «Гамлет» (Івано-Франківський театр ім. І. Франка), «Віталік» («Дикий театр»), «Дідона та Еней» (ГО «Open Opera Ukraine»), «Ангелик, що загубив зірку» (Чернігівський театр ляльок ім. О. Довженка).