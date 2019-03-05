На турнір з’їхалися 150 юних учасників із 14 областей України. Наймолодшому – вісім років, найстаршому – 17. Як вправлялися на швидкість із механічними головоломками – дізнавалася кореспондент “5 каналу” Тереза Костецька.

Одинадцятирічна Настя Лебезун із Тернополя вперше вирішила взяти участь у спідкубінгу – швидкісному збиранню кубика Рубіка. Натомість 17-річний Віталій Ревасевич вважає себе професіоналом у цій справі. Щодня по кілька годин тренується збирати цю механічну головоломку.

“Зараз склав за 15 секунд. Найкращий мій результат – шість секунд, а на змаганнях – 10 сек. Я займаюся цим уже близько трьох років. Більш професійно – десь два”, – розповідає учасник змагань.

На Всеукраїнський турнір зі швидкісного складання кубика з’їхалися представники 14 областей України. За юних учасників змагань вболівають їхні батьки.

“Приїхали з сином із Київської області, тому що син захопився кубиком Рубіка завдяки Youtube”, – пригадує, з чого все починалося, мати учасника змагань Інна.

Такий всеукраїнський турнір під назвою “Speed cubing Ternopil” відбувається вже п’ятий рік поспіль.

“Це молодий вид спорту. Він був зароджений у 2004 році. Основне завдання цих змагань – заохотити дітей до цього виду спорту, щоб вони розвивалися і показували результати не тільки в Україні, а й за її межами”, – каже головний координатор змагань Дмитро Дем’яненко.

Крім того, під час змагань зі спідкубінгу встановили національний рекорд із наймасовішого обертання кубика. Одночасно стартували 80 юних учасників.

Тереза Костецька, Олена Вербицька, Тернопіль, 5 канал