“Чому всі нас вважають лохами?” – Михайло Апостол про звіт тернопільської “Мрії”

“Чому всі нас вважають лохами?” – так радник голови МВС Арсена Авакова, екс-нардеп з Тернополя Михайло Апостол відреагував на звіт “Мрії”, який протиражувало чимало ЗМІ. Про свої враження чоловік пише у мережі Фейсбук.

Рахую і плачу.

Чому усі нас вважають лохами?

«Мрія Агрохолдинг» відзвітував про реалізовані у 2017 році соціальні проекти та сплачені податки.

Наголошую-не найгірші показники,а скоріше в числі кращих.Попробую розшифрувати і відкрити очі на ці “великі цифри”

Щоб не бути голослівним і щоб це була не тільки моя особиста думка,я попросив проаналізувати розшифровані цифри сплачених податків народного депутата,члена бюджетного комітету Олега Медуницю.

Підприємства агрохолдингу загалом сплатили податків на суму 443 млн.грн. , що на 24 відсотка більше за суму у 2016 році .

ТАК ОТ:

1) 113 млн податок на доходи фізичних осіб Це персональні податки кожного працюючого а не підприємства. Не зараховується.

2). 44 млн. єдиний соціальний внесок. Це взагалі не податок, а внесок до соціальних фондів який сплачується з фонду заробітної плати і обліковується по кожному працюючому. Не рахується!

3). Військовий збір. 9,3 млн. грн. Військовий збір не платять підприємства а платять громадяни з власних доходів.. Не рахується!

4).Єдиний податок 40 млн. грн. Підприємство знаходиться на загальній системі опадкування і не платить єдиний податок. Не рахується!

5). 209 млн податку на додану вартість. Формально так, але не вказали скільки отримали відшкодування. Тому не зараховується. До уточнення відшкодованих сум.

6). Податок на прибуток 4,9 млн. грн. Зараховано. Але з огляду на заявлені обєми ПДВ і ПДФО працівників підприємство має мільярдні обороти. Це дуже мало. Мабуть використовує схеми по ухилянню.

7). Інші податки 2,7 млн. Тут нічого не можу сказати бо не конкретизовано.

ЗНАЧИТЬ: 443-113-44-9.3-40-9.3-209=27.4 млн.грн.фактично сплачених податків із 200тисяч гектарів ,що в розрахунку на один гектар становить 103 !!!!гривні або 25 кг.пшениці або 8 кг.сої…

Більшість латифундистів платять ще меньше.