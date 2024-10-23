Тернопільців кличуть приєднатись до написання Радіодиктанту національної єдності: деталі

25 жовтня об 11:00 відбудеться Радіодиктант національної єдності-2024, присвячений Дню української писемності та мови. Жителів та жительок Тернополя запрошують написати його на базі освітнього простору.

Як повідомляють організатори, написання радіодиктанту щороку об’єднує мільйони українців навколо рідної мови.

«Це про наш спротив та нашу єдність в цей складний час, коли росія знищує все українське. У День української писемності та мови ми зберемося разом, аби розділити цю єдність та підтримати один одного. Чекатимемо на усіх», — діляться організатори.

Текст диктанту написала відома українська письменниця Оксана Забужко, а читатиме його поет та військовослужбовець ЗСУ Павло Вишебаба.



Писати диктант тернополян запрошують 25 жовтня об 11:00 до місцевого освітньо-культурного Гончаренко центру, що на вулиці Коперника, 16. Для участі у написанні диктанту достатньо заповнити коротку форму за цим посиланням. Організатори забезпечать учасників усім необхідним — ручками, папером та трансляцією.