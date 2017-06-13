Тернополян запрошують на роботу у поліцію

12 червня в Управлінні патрульної поліції Тернополя відбувся брифінг щодо старту нового набору до лав патрульної поліції. Зокрема, у Тернополі відкрито 116 вакансій інспектора патрульної поліції.

– Сьогодні дуже важлива подія для мешканців області і міста, – зауважив т.в.о. начальника Управління патрульної поліції Тернополя Олег Сороковий, – тому запрошуємо усіх охочих вступити до лав патрульної поліції. Завдяки конкурсу ми оберемо найдостойніших, які будуть з гідністю носити звання патрульного поліцейського і служити та захищати спокій наших громадян.

Відбір майбутніх патрульних поліцейських буде проводитися у Тернополі.

– Конкурс складатиметься з 6-ти етапів, – зазначив начальник сектору кадрового забезпечення Петро Гаврих, – перший етап з подачі заявки на сайті патрульної поліції www.patrol.police.gov.ua, заповнити анкету і перелік документів і дату їх подачі. Безпосередньо в нас в управлінні створена робоча група, яка буде займатися прийомом документам. На другому етапі кандидатів чекає тестування, мінімальний прохідний бал – 25, третій етап – медичне обстеження, четвертий – перевірка фізичної підготовки, п’ятий – психологічне тестування і вже тоді заключний етап – співбесіда.

Кращі з кращих після навчання та складання присяги стануть справжніми патрульними поліцейськими нашого міста.

Увага! Он-лайн анкета вже доступна в розділі «Заповнити анкету» за посиланням: http://patrol.police.gov.ua/jobs/