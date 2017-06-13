Хто з тернополян отримає обласні премії в галузі культури. Список
Чергове засідання комітету з присудження обласних премій в галузі культури за підсумками 2016 року відбулося 1 червня. Члени комітету розглянули та обговорили 25 кандидатур на здобуття обласних премій в 11-и номінаціях.
За результатами відкритого голосування до ІІ туру конкурсу з присудження обласних премій в галузі культури за підсумками 2016 року допущені 23 претенденти у номінаціях:
„Етнографія і музейна справа – імені Володимира Гнатюка”:
1. СМОЛЯК Олег Степанович, автор – за збірку „Щедрівки Західного Поділля”.
2. КОМПАНІЄЦЬ Галина Василівна, ЛЕХІЦЬКА Оксана Миколаївна, автори –за експозицію музею „Літературне Тернопілля” при бібліотеці №2 для дітей Тернопільської міської централізованої бібліотечної системи.
„Краєзнавство – імені Петра Медведика”
1. КОВАЛЬЧУК Микола Федорович, автор – за видання „Теребовлянщина ХІ-ХХ ст. Влада і суспільство. Особи. Історичні події. Факти”.
2. ТИМОШИК Михайло Морозенкович, автор – за видання „Медалі Тернопільщини”.
3. СИНЮК Сергій Ярославович, автор – за книгу «Тисячоліття волинської книжності».
4. БИЧ Василь Володимирович, СЕМЕНЕЦЬ Наталія Василівна, автори – за книгу „Бережанська ЗОШ І-Ш ст. №1. Школа творчості, школа успіху”.
5. ВОЛОТОВСЬКА Наталія Володимирівна, автор – за книгу (краєзнавчі дослідження) „Іван Горбачевський. Спроба життєпису в прозі та віршах ”.
6. ОЛЕЩУК Ігор Андрійович, автор – за книгу „Малолітні політв’язні Тернопільщини”.
„Література – імені Богдана Лепкого”
1. ПОТІЙ Іван Васильович, автор та головний редактор– за книгу „Засвіт” та літературно-мистецький альманах „Курінь”.
2. о. Василь ПОГОРЕЦЬКИЙ, автор за книги „Хрест на вістрі буття”, „Синдром милосердя”, „Україна і Петро Могила: історично-філософсько-релігійна інтерпретація”.
„Твір для дітей та юнацтва – імені Іванни Блажкевич ”
1.МАЦКО Ірина Олександрівна, автор- за книги „Різдво біля ялинки”, „Загублена писанка”, „Мамине серденько”; „Голочка та Подушечка”, „Медовий сухарик”, „Тік-Так”; „Чарівна дудочка”, „Шпинат для мізків”, „Перехідний вік моєї мами”.
2. ЛЮБАРСЬКА Леся, автор – за книжки „Про Семена–бруднулю та Іринку-чистюлю” (музична казка), „Інакше жити він не вмів” (поема у віршах)
3. ОБШАРСЬКА Раїса Володимирівна, автор – за книги „Спорт шануєм я і ти”, „Промінчик у долоньці”.
„Театральне мистецтво – імені Леся Курбаса”
1. АНДРУШКО Сергій Павлович, заслужений артист України – за майстерне виконання ролей останніх років, зокрема: Остап („Слава героям” П.Ар’є), Возний („Наталка Полтавка” І.Котляревського), Девенкорт і Роні („Смішні гроші” та „Медовий місяць на всі сто” Р.Куні), Байрон і Майкл Деделюк („Шаріка, або Кохання січового стрільця” та „Гуцулка Ксеня” Я.Барнича), Гриць („Дитина в дарунок” М.Лисака).
„Образотворче мистецтво – імені Михайла Бойчука”
1.СТЕЦЬКО Василь Петрович, автор – за серію робіт „Шевченкіана”.
„Музичне мистецтво – імені Соломії Крушельницької
1.МАЦЬКІВ Леся Степанівна (Леся Горлицька), автор – за написання вокальних творів.
2. ГРОМИК Іван Григорович, заслужений працівник культури України – вокаліст Струсівської заслуженої капели бандуристів „Кобзар”.
„Публіцистика – імені Ярослава Стецька”
1.ДІГАЙ Тетяна Іванівна, автор – за книгу „Час дефіле” (Літературна критика: рецензії та відгуки на твори сучасної української поезії та прози 2012-2015 років).
2. ЛИПОВЕЦЬКИЙ Святослав Васильович, автор – за книгу „Бандерівські оповідки. Від П’ємонту до проголошення державності (кін.ХІХ – поч..1940-х років”.
3.КРОХМАЛЬНИЙ Анатолій Мирославович, автор – за створення публіцистичного фільму-спогаду „Життя на чистовик” (з нагоди вісімдесятиріччя від дня народження художника, скульптора, сценографа, заслуженого діяча мистецтв України Казимира Сікорського).
„Журналістика – імені Володимира Здоровеги”
1. КОСТИШИН Лілія Валентинівна, автор – за серію публікацій із зони АТО та ведення щотижневої сторінки „Калина” в обласній газеті „Вільне життя плюс”.
„Архітектура – імені Георгія Пінзеля”
1.ДЖУЛА Олександр Іванович, автор – за творчу роботу „Каплиця релігійної громади „Парафія Вознесіння Господнього” Тернопільсько-Зборівської єпархії УГКЦ по вул. Львівській у м. Тернополі”.
„Декоративно-ужиткове мистецтво – імені Ярослави Музики”
1.ПОКУСІНСЬКА Людмила, ПОКУСІНСЬКИЙ Олексій, автори – за наукове дослідження „Борщівська народна сорочка, Матеріали. Крій. Техніка шитва. Колекція Борщівського краєзнавчого музею”.