Хто з тернополян отримає обласні премії в галузі культури. Список

Чергове засідання комітету з присудження обласних премій в галузі культури за підсумками 2016 року відбулося 1 червня. Члени комітету розглянули та обговорили 25 кандидатур на здобуття обласних премій в 11-и номінаціях.

За результатами відкритого голосування до ІІ туру конкурсу з присудження обласних премій в галузі культури за підсумками 2016 року допущені 23 претенденти у номінаціях:

„Етнографія і музейна справа – імені Володимира Гнатюка”:

1. СМОЛЯК Олег Степанович, автор – за збірку „Щедрівки Західного Поділля”.

2. КОМПАНІЄЦЬ Галина Василівна, ЛЕХІЦЬКА Оксана Миколаївна, автори –за експозицію музею „Літературне Тернопілля” при бібліотеці №2 для дітей Тернопільської міської централізованої бібліотечної системи.

„Краєзнавство – імені Петра Медведика”

1. КОВАЛЬЧУК Микола Федорович, автор – за видання „Теребовлянщина ХІ-ХХ ст. Влада і суспільство. Особи. Історичні події. Факти”.

2. ТИМОШИК Михайло Морозенкович, автор – за видання „Медалі Тернопільщини”.

3. СИНЮК Сергій Ярославович, автор – за книгу «Тисячоліття волинської книжності».

4. БИЧ Василь Володимирович, СЕМЕНЕЦЬ Наталія Василівна, автори – за книгу „Бережанська ЗОШ І-Ш ст. №1. Школа творчості, школа успіху”.

5. ВОЛОТОВСЬКА Наталія Володимирівна, автор – за книгу (краєзнавчі дослідження) „Іван Горбачевський. Спроба життєпису в прозі та віршах ”.

6. ОЛЕЩУК Ігор Андрійович, автор – за книгу „Малолітні політв’язні Тернопільщини”.

„Література – імені Богдана Лепкого”

1. ПОТІЙ Іван Васильович, автор та головний редактор– за книгу „Засвіт” та літературно-мистецький альманах „Курінь”.

2. о. Василь ПОГОРЕЦЬКИЙ, автор за книги „Хрест на вістрі буття”, „Синдром милосердя”, „Україна і Петро Могила: історично-філософсько-релігійна інтерпретація”.

„Твір для дітей та юнацтва – імені Іванни Блажкевич ”

1.МАЦКО Ірина Олександрівна, автор- за книги „Різдво біля ялинки”, „Загублена писанка”, „Мамине серденько”; „Голочка та Подушечка”, „Медовий сухарик”, „Тік-Так”; „Чарівна дудочка”, „Шпинат для мізків”, „Перехідний вік моєї мами”.

2. ЛЮБАРСЬКА Леся, автор – за книжки „Про Семена–бруднулю та Іринку-чистюлю” (музична казка), „Інакше жити він не вмів” (поема у віршах)

3. ОБШАРСЬКА Раїса Володимирівна, автор – за книги „Спорт шануєм я і ти”, „Промінчик у долоньці”.

„Театральне мистецтво – імені Леся Курбаса”

1. АНДРУШКО Сергій Павлович, заслужений артист України – за майстерне виконання ролей останніх років, зокрема: Остап („Слава героям” П.Ар’є), Возний („Наталка Полтавка” І.Котляревського), Девенкорт і Роні („Смішні гроші” та „Медовий місяць на всі сто” Р.Куні), Байрон і Майкл Деделюк („Шаріка, або Кохання січового стрільця” та „Гуцулка Ксеня” Я.Барнича), Гриць („Дитина в дарунок” М.Лисака).

„Образотворче мистецтво – імені Михайла Бойчука”

1.СТЕЦЬКО Василь Петрович, автор – за серію робіт „Шевченкіана”.

„Музичне мистецтво – імені Соломії Крушельницької

1.МАЦЬКІВ Леся Степанівна (Леся Горлицька), автор – за написання вокальних творів.

2. ГРОМИК Іван Григорович, заслужений працівник культури України – вокаліст Струсівської заслуженої капели бандуристів „Кобзар”.

„Публіцистика – імені Ярослава Стецька”

1.ДІГАЙ Тетяна Іванівна, автор – за книгу „Час дефіле” (Літературна критика: рецензії та відгуки на твори сучасної української поезії та прози 2012-2015 років).

2. ЛИПОВЕЦЬКИЙ Святослав Васильович, автор – за книгу „Бандерівські оповідки. Від П’ємонту до проголошення державності (кін.ХІХ – поч..1940-х років”.

3.КРОХМАЛЬНИЙ Анатолій Мирославович, автор – за створення публіцистичного фільму-спогаду „Життя на чистовик” (з нагоди вісімдесятиріччя від дня народження художника, скульптора, сценографа, заслуженого діяча мистецтв України Казимира Сікорського).

„Журналістика – імені Володимира Здоровеги”

1. КОСТИШИН Лілія Валентинівна, автор – за серію публікацій із зони АТО та ведення щотижневої сторінки „Калина” в обласній газеті „Вільне життя плюс”.

„Архітектура – імені Георгія Пінзеля”

1.ДЖУЛА Олександр Іванович, автор – за творчу роботу „Каплиця релігійної громади „Парафія Вознесіння Господнього” Тернопільсько-Зборівської єпархії УГКЦ по вул. Львівській у м. Тернополі”.

„Декоративно-ужиткове мистецтво – імені Ярослави Музики”

1.ПОКУСІНСЬКА Людмила, ПОКУСІНСЬКИЙ Олексій, автори – за наукове дослідження „Борщівська народна сорочка, Матеріали. Крій. Техніка шитва. Колекція Борщівського краєзнавчого музею”.