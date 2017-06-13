В Збаражі нечистоти з каналізації хочуть вернути людям (фото)

Активісти з’ясували, що на вулиці Богуна у Збаражі, нечистоти із людських домівок через переповнений септик стікають у міський став та пообіцяли, якщо це не припиниться, то ці ж нечистоти повернуть самим людям, – пише Терен.

Жителі Збаража скаржаться та розповідають, що на одній із вулиць розміщений септик, однак він вже переповнений, тому всі нечистоти потрапляють у міський став напроти пляжу, який був відновлений минулого року.

– Прохання! Впливати на жителів даної території, щоб ті у свою чергу в примусовому порядку уклали договір на вивіз рідких побутових відходів зі спеціалізованим перевізником, в іншому випадку, привеземо обладнання і повернемо все ла…о їм в оселі, – пише Володимир Сосновий у соцмережі.