Тернополянам проведуть перерахунок платіжок за послуги з опалення та гарячого водопостачання за січень

Тернополі проведуть перерахунок плати за надані послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води для населення за січень 2020 року.

«Тернопільська міська рада одна із перших провела перерахунок за опалення і гарячу воду за жовтень, листопад і грудень 2019 року. Як результат, нарахування за послугу з централізованого опалення за ці місяці зменшились на 20,1%, а за послугу з централізованого постачання гарячої води – на 16,5%», – зазначає міський голова Сергій Надал.

Оскільки ціна на газ і надалі знижується, ми також проведемо перерахунок плати за січень 2020 року. Перерахунок буде відображено у платіжках, які прийдуть у лютому. За попередніми підрахунками, сума економії становитиме не менше 17%.

Нагадаємо, що за умови відсутності заборгованості за послуги сума перерахунку зараховується в рахунок майбутніх платежів.