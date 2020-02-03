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Тернополянам проведуть перерахунок платіжок за послуги з опалення та гарячого водопостачання за січень

Irena 0 Views Прокоментуй!

Тернополі проведуть перерахунок плати за надані послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води для  населення за січень 2020 року.

«Тернопільська міська рада одна із перших провела перерахунок за опалення і гарячу воду за жовтень, листопад і грудень 2019 року.  Як результат, нарахування за послугу з централізованого опалення за ці місяці зменшились на 20,1%, а за послугу з централізованого постачання гарячої води – на 16,5%», – зазначає міський голова Сергій Надал.

Оскільки ціна на газ і надалі знижується, ми також проведемо перерахунок плати за січень 2020 року. Перерахунок буде відображено у платіжках, які прийдуть у лютому. За попередніми підрахунками, сума економії становитиме не менше 17%.

Нагадаємо, що за умови відсутності заборгованості за послуги сума перерахунку зараховується в рахунок майбутніх платежів.

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