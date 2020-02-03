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Новини Тернополя 

Мавка, містика та ліс: Тернопільський гурт Tik Tu випустив кліп на пісню Introvert

Irena 2 Views Прокоментуй!

Тернопільський гурт Tik Tu презентували кліп на пісню Introvert, що увійшла до їхнього торішнього альбому Ulitakis. Це перше ігрове відео в історії гурту.

Над Introvert працювали режисерка Софія Чайківська, оператор Діма Заглинський та художниця Анастасія Лелюк. Головні ролі в відео виконали учасники гурту.

«Тримайте гостросюжетну містичну байку. Психоделія, магія, містика, сюр – ось ці всі приправи що наповнили смак страви», – прокоментували учасники гурту.

Нагадаємо, що альбом, який вийшов взимку 2019-го, потрапив до нашого топу найкращих повноформатних альбомів року. У 2020-му музиканти обіцяли ще один реліз.

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