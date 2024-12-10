Тернополянка потрапила в шахрайську пастку з купівлею авто для ЗСУ

Майже 258 тисяч гривень переказала жителька обласного центру інтернет-шахраєві. Жінка хотіла допомогти приятелю, придбавши авто на фронт, натомість стала жертвою афери.

Заявниця намагалася допомогти знайомому, який захищає територіальну цілісність держави. В інтернеті вона знайшла оголошення про продаж автівки для бійців Збройних сил України. Тернополянка зателефонувала до автора публікації й узгодила вигідні умови покупки. Чоловік пообіцяв швидко пригнати авто за кордону. Жінка погодилася та переказала обумовлену суму, як передоплату за автомобіль.

За декілька днів їй зателефонував аферист й попросив ще грошей, ніби-то за страхування. Як наслідок тернополянка здійснила декілька транзакцій для вирішення різних труднощів про які їй розповідав аферист. Загалом жінка переказала 257 756 гривень. Коли шахрай знову подзвонив й попросив гроші, тернополянка зрозуміла, що це афера. За допомогою вона звернулася до правоохоронців.

Відомості про подію слідчі Тернопільського РУП внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 3 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

Працівники поліції вживають заходів, аби встановити та притягнути зловмисників до відповідальності.

Поліцейські нагадують жителям області: не надсилайте кошти невідомим особам. Переконайтеся, чи дійсно автомобіль існує, а посередник – не черговий шахрай.